الدفاع الروسية: عودة أكثر من 59 ألف مواطن إلى الغوطة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن 580 مدنيا، عادوا يوم أمس الإثنين إلى ديارهم في الغوطة الشرقية، وأن أكثر من 59.5 ألف شخص عادوا إلى هناك منذ بداية العملية الإنسانية.

© Sputnik . Michael Allaedine بعد تحرير كامل الغوطة الشرقية... القلمون الشرقي يبدأ بالتسليم للجيش السوري

موسكو- سبوتنيك . وجاء في بيان للوزارة: "يوم أمس، عاد 580 مدنيا إلى ديارهم في الغوطة الشرقية، ومنذ بدء العملية الإنسانية، شكل عددهم 59583 شخصا".

وكان الجيش العربي السوري قد أعلن عن خروج جميع المسلحين من بلدة دوما وإتمام تطهير الغوطة الشرقية لريف دمشق من الإرهابيين.

وقال الجيش السوري في بيان أذاعه التلفزيون السوري الرسمي، مساء أمس السبت: بالتزامن مع التصدي للعدوان الثلاثي على سوريا الذي شنته أمريكا وفرنسا وبريطانيا فجر اليوم السبت، وبعد سلسلة من العمليات المركزة على مدار أسبوع، أتمت وحدات من القوات المسلحة والحليفة والرديفة عملية تطهير الغوطة الشرقية بكامل بلداتها وقراها من التنظيمات المسلحة، وذلك بعد إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دوما آخر معاقل الإرهابيين في الغوطة الشرقية.