الدفاع الروسية: عودة أكثر من 59 ألف مواطن إلى الغوطة الشرقية

وكان الجيش العربي السوري قد أعلن عن خروج جميع المسلحين من بلدة دوما وإتمام تطهير الغوطة الشرقية لريف دمشق من الإرهابيين.
وقال الجيش السوري في بيان أذاعه التلفزيون السوري الرسمي، مساء أمس السبت: بالتزامن مع التصدي للعدوان الثلاثي على سوريا الذي شنته أمريكا وفرنسا وبريطانيا فجر اليوم السبت، وبعد سلسلة من العمليات المركزة على مدار أسبوع، أتمت وحدات من القوات المسلحة والحليفة والرديفة عملية تطهير الغوطة الشرقية بكامل بلداتها وقراها من التنظيمات المسلحة، وذلك بعد إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دوما آخر معاقل الإرهابيين في الغوطة الشرقية.
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