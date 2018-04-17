محكمة عراقية تحكم بالإعدام على نساء أجنبيات ينتمين لـ "داعش"

قضت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء، بإعدام ثلاث نساء أذربيجانيات وواحدة قيزغيزستانية، والسجن المؤبد لروسيتين وامرأة فرنسية، بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.