الكويت تتخذ قرارا مهما بشأن "البدون"

اتخذت دولة الكويت، اليوم الخميس 19 أبريل/ نيسان، قرارا جديدا بشأن الطلبة البدون.

وتراجعت وزارة التربية الكويتية عن قرارها السابق عدم السماح للطلبة "البدون" بالتسجيل في المدارس الخاصة، إذا لم يمتلكوا بطاقة أمنية صالحة، حسب صحيفة القبس الكويتية.

تم التأكد من إلغاء كتاب #منع_البدون_من_التعليم قبل قليل وكأنه لم يكن.

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والفضل لبعض الأوفياء في وزارة التربية pic.twitter.com/LLEwNidC67 — المحامي محمد الحميدي (@mohmdAlhumidi) April 18, 2018

وأعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص، والنوعي، عبد المحسن الحويلة، عن إلغاء القرار السابق، مؤكدا أن جميع المدارس الأهلية والنموذجية ستستمر في تسجيل جميع "البدون" للعام الدراسي المقبل 2018 —2019.

In the UK parents are chased by the government for not taking their own children to school, and in Kuwait children are deprived from education by their government!! How sad #منع_البدون_من_التعليم — Serena 🃏 (@XSeriinax) April 18, 2018

وقد سجل عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا رأيهم في مسألة تعليم البدون تحت هاشتاغ "#منع_البدون_من_التعليم"، حيث اعتبر بعضهم قرار الكويت السابق مصادرة لحق الإنسان في التعليم.