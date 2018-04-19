انتشال 112 جثة في دوما

كشف مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا الدكتور زاهر حجو لـ"سبوتنيك" عن اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة دوما بريف دمشق، تحوي 112 جثة تم نقلها ليلاً إلى المخبر لإجراء فحص الاستعراف.

وأوضح حجو أن قسما من الجثامين التي تم الكشف عليها تبين أنها توفيت نتيجة الطلق الناري، كما تبين أن زمن الوفاة منذ أسبوعين فقط.

وكان حجو قد أعلن عن تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين للبدء بفتح ملف جثث الغوطة الشرقية، ويتكون الفريق من تسعة أطباء، ستة منهم أطباء أسنان، وأكد حجو أن هناك أهالي راجعوا فرعي الهيئة بدمشق وريفها للسؤال عن ذويهم المفقودين، داعياً من له شخص مفقود مراجعة فروع الهيئة لتزويدها بالبيانات التي تفيد في برنامج الاستعراف وخصوصاً أن هذه المعلومات تفيد بشكل كبير في التعرف على الجثث المجهولة.