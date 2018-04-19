الرئيس السوداني عمر البشير يعفي وزير الخارجية من منصبه

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH للمرة الأولى...السودان يكشف رسميا السبب الحقيقي لاستدعاء السفير من مصر

ولم تكشف الوكالة عن أي تفاصيل أخرى حول الأسباب التي دفعت البشير إلى اتخاذ القرار.

وعاد البشير إلى الخرطوم مساء اليوم، الخميس، بعد مشاركته في القمة العربية العادية التاسعة والعشرين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت بمدينة الظهران بالسعودية، وأدائه شعيرة العمرة.

وكان الغندور، قد أكد اليوم على سيادة بلاده المطلقة على مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه مع مصر، وأوضح، في إجابته عن سؤال أحد أعضاء البرلمان السوداني عن مصير حلايب وطرق استرجاعها لأحضان البلاد، أن "السودان أجرى ترسيما بإجراء ترسيم حدودها البحرية بشكل كامل وأودعها لدى مجلس الأمن الدولي، مما يثبت سودانية مثلث حلايب".