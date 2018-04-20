الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تحذيرية فوق قطاع غزة

ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات فوق قطاع غزة تحذر الفلسطينيين من الاقتراب من الحدود في الجمعة الرابعة لـ"مسيرة العودة"، التي ستقام تحت شعار "جمعة الشهداء والأسرى".

© AP Photo / Ariel Schalit القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة إحياء ذكرى "يوم الأرض" في بيت لحم

القدس — سبوتنيك . وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ، أفيخاي أدرعي، في بيان له اليوم الجمعة 20 أبريل / نيسان: "‏ألقت طائراتنا قبل دقائق مناشير تحذر من مغبة الاقتراب من السياج الأمني‬ ومحاولة المساس به، أو محاولات ارتكاب اعتداءات إرهابية".

وأضاف أدرعي: "خلال أعمال الشغب العنيفة، التي جرت في الأسابيع الأخيرة تم استغلال السكان المدنيين كغطاء لارتكاب اعتداءات ضد البنية التحتية الأمنية وضد قوات جيش الدفاع‬".

يذكر أن 33 فلسطينياً قتلوا وأصيب أكثر من 4 آلاف آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تصديه للمسيرات التي انطلقت في الثلاثين من شهر مارس / آذار الماضي، لإحياء الذكرى الأربعين لـ"يوم الأرض" الفلسطيني.

وتستمر المسيرات الأسبوعية حتى الخامس عشر من مايو / أيار، المقبل الذي يصادف الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.