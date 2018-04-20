مقتل 18 يمنيا بغارات للتحالف العربي على محافظة تعز

صنعاء — سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن "طيران التحالف شن سلسلة غارات على منطقة العريش في مديرية موزع، أسفرت عن مقتل 18 شخصاً وإصابة آخرين".

وكان مسلحو "أنصار الله" (الحوثيون) صاروخاً باليستياً على قطاع جيزان جنوب غربي السعودية، حيث ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله"، اليوم الجمعة: "إن القوة الصاروخية أطلقت اليوم الجمعة 20 أبريل/ نيسان، صاروخاًّ باليستياً نوع بدر 1 على مطار جيزان الإقليمي".

ويأتي القصف الصاروخي عقب يومين من استهداف الجماعة ذات المطار بصاروخ من نفس النوع، ضمن استهداف المطارات السعودية، حيث شنت طائرة من دون طيار نوع قاصف1 تابعة لـ"أنصار الله" في 11 نيسان/أبريل الجاري قصفاً على مطار أبها الاقليمي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.