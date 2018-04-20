العسكريون الروس يعثرون على دليل يؤكد تصنيع "النصرة" لأسلحة كيميائية في دوما

أعلن خبير قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، العقيد ألكسندر روديونوف، أن العسكريين الروس عثروا في مدينة دوما السورية على دليل جديد على قيام إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" بإنتاج أسلحة كيميائية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy خبراء منظمة حظر الكيميائي لا يريدون اللقاء مع سكان دوما في دمشق

دوما — سبوتنيك. وقال الخبير للصحفيين: "خلال تفتيش مختبر كيميائي للمسلحين تم العثور على كمية كبيرة من مادة الهيكزامين، وهذا دليل جديد على قيام المسلحين بإنتاج الأسلحة الكيميائية" مشيرا إلى أن هذه المادة تستخدم لتصنيع المواد السامة.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن اليوم الجمعة أن العسكريين الروس، عثروا على أسطوانات كلور في مناطق سيطرة المسلحين بالغوطة الشرقية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy المختبر الكيميائي للمسلحين في دوما

قال لافروف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "عسكريونا مستمرون في اكتشاف المزيد والمزيد من المواد المثيرة. على وجه الخصوص، عثر في إحدى الشقق على أسطوانة تحتوي مواد كيميائية، الكلور، على ما اعتقد… هذا المنزل يقع في الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة المسلحين".

وأكد لافروف، أن موسكو تسعى لإتمام زيارة بعثة منظمة حظر الكيميائي إلى دوما في سوريا، وتأمل أن يسود التحقيق في هذا الحادث المهنية العالية.