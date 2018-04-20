4 قتلى و729 مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي في فلسطين

قتل 4 فلسطينيين، بينهم طفل، اليوم الجمعة 20 أبريل/ نيسان، برصاص الجيش الإسرائيلي.

خرج الفلسطينيون اليوم في مسيرات أطلق عليها "جمعة الشهداء والأسرى"، شمال وشرق قطاع غزة حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

#صورة بعض مما يحدث على السياج الشرقي الفاصل لقطاع غزة في الجمعة الرابعة من #مسيرة_العودة_الكبرى pic.twitter.com/4GYA7P1qut — مقاومة فلسطين (@qassam_arabic12) April 20, 2018

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 645 مواطنا أصيبوا بجروح مختلفة، منهم من تم علاجه في نقاط طبية ومنهم من نقل إلى المستشفيات.

ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية الشارع الفلسطيني إلى الخروج والتظاهر قرب حدود قطاع غزة، تأكيدا على استمرار مسيرات العودة التي بدأت في ذكرى يوم الأرض.