مقتل وإصابة 25 شخصا بمعارك بين قوات هادي و"أنصار الله" في 3 مدن يمنية

نفذ مسلحو "أنصار الله" (الحوثيين) هجوما على مواقع تابعة لقوات الجيش اليمني كما سيطروا على مناطق في مديرية القبيطة، في محافظة لحج.

صنعاء — سبوتنيك . أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "مسلحي أنصار الله سيطروا على موقع الشبكة وعدداً من التباب المحيطة به في مديرية القبيطة، بهجوم دارت على إثره معارك مع قوات الرئيس هادي أوقعت 12 قتيلاً وجريحاً".

وأضاف "أن مسلحي أنصار الله نفذوا هجوماً آخرا على مواقع لقوات الرئيس هادي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن".

ووفقاً للمصدر "سقط 3 قتلى و5 جرحى بهجوم استهدف مواقع عسكرية لقوات الرئيس هادي في الدفاع الجوي بمدينة تعز".

على صعيد آخر، تجددت المواجهات بين قوات الرئيس هادي ومسلحي "أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال مصدر محلي في محافظة الجوف لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحي أنصار الله هاجموا مواقع للجيش اليمني في صفر الحنايا بمديرية المتون، وإن قتيلين و3 جرحى سقطوا خلال المواجهات من الطرفين".

وفي وقت سابق من اليوم قُتل 18 يمنياً وأصيب مجموعة آخرين بغارات لطيران التحالف العربي على محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "طيران التحالف شن سلسلة غارات على منطقة العريش في مديرية موزع، أسفرت عن مقتل 18 شخصاً وإصابة آخرين".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.