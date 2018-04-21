مفتشي بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدخلون بلدة دوما السورية

أفاد مصدر امني بدخول بعثة مفتشي حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة التونسي سامي بارك إلى دوما صباح اليوم السبت ، للتحقيق في مزاعم قصف الجيش السوري مدينة دوما في السابع من أبريل الجاري بمواد كيميائية سامة.