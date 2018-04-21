فيديو يتسبب في تدخل حكومي وتعليق من الديوان الملكي السعودي... تحقيقات مع حليمة بولند

تسبب انتشار فيديو مثير للجدل، من داخل مركز رياضي نسائي في غلقه وإلغاء تراخيصه، وذلك بقرار صادر من الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

وتظهر في الفيديو مدربة تونسية الجنسية، وهي ترقص "الزومبا"، بينما تعلق الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، على أدائها.

وذكرت تقارير محلية، أن حليمة بولند، ستخضع للتحقيق، بتهمة قيامها بـ "إعلان غير لائق" في السعودية، كما أنه سيتم منعها من القيام بأي إعلانات في المملكة، بالمستقبل، نظرا للتجاوزات التي تضمنها إعلانها.

شاهد فيديو إعلان المركز النسائي الذي تضمن مشاهد مخلة والذي وجه بعده رئيس هيئة الرياضة بسحب ترخيص المركز.

.#ايقاف_النادي_النسايي_المسيء

. pic.twitter.com/WAP1IqyuGo — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 20, 2018

وعلق المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، الجمعة 20 نيسان/أبريل الجاري، على قرار الهيئة، ومقطع الفيديو، الذي أثار غضب عدد كبير من السعوديين، واعتبروه مسيئا لبلادهم.

"قرار هيئة الرياضة الحازم والسريع لم يكن مستغربا. بل كان متوقعا ومنتظرا". وأضاف: "اعتدال دون تطرف أو انحلال. السعودية رمز الاعتدال الإسلامي والقيم الأصيلة".

وفي تغريدة أخرى، قال إن "الاعتدال هو فضيلة، مكانها في الوسط بين رذيلة التطرف ورذيلة الانحلال"، مشيرا إلى أن المملكة "تسعى للعودة إلى الاعتدال، لا تطرف ولا انحلال".

قرار هيئة الرياضة الحازم والسريع لم يكن مستغربًا. بل كان متوقعًا ومنتظرًا. اعتدال دون تطرف او انحلال.

السعودية: رمز الاعتدال الإسلامي والقيم الأصيلة بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ييدي ولي العهد الأمين. حفظهما الله ونصرهما. pic.twitter.com/jcqaF9vvO9 — سعود القحطاني (@saudq1978) April 20, 2018

وفي ذات السياق، دشن مغردون سعوديون هاشتاغ "حليمة بولند ما تمثلنا" على "تويتر"، والذين رفضوا من خلاله اختيار حليمة بولند كوجه إعلاني لإحدى حملات الترويج للقيادة في السعودية.

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