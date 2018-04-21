رسالة من أنصار الله للسعودية والإمارات

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله"، جدد وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ خلال لقائه وفد المعهد الأوروبي للسلام برئاسة أندرو مشيل، التأكيد على دعم الحل السياسي السلمي الرامي إلى إيجاد سلام مستدام يخدم الشعب اليمني أولا وأخيرا.
وأشار شرف إلى أهمية إيجاد معالجات لقضية توفير مرتبات الموظفين وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي كمؤشرات إيجابية ذات أولوية قصوى تلامس تطلعات المواطن اليمني.
وتطرق اللقاء إلى "تبعات الترحيل الجماعي للمغتربين اليمنيين من السعودية وضرورة مراعاة المعايير الإنسانية والقانونية في حفظ حقوقهم وكرامتهم والتي ينص عليها القانون الدولي".
من جهته، أكد مشيل "حرص الفاعلين الدوليين على تحقيق السلام في اليمن"، مشددا على "ضرورة بذل كافة الجهود لإيجاد الأرضية الملائمة لذلك، وتقديم التنازلات لصالح اليمن والشعب اليمني".
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