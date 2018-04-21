نشطاء يتداولون فيديو لإطلاق نار داخل مقر إقامة ولي العهد في السعودية... وأنباء عن نقل الملك سلمان لملجأ آمن

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها أصوات إطلاق نار، يزعم نشطاء أنها داخل أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان، غانم الدوسري، مقاطع فيديو تظهر إطلاق النار بالقرب من قصر يزعم أنه مقر إقامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

#عاجل إطلاق نار في احد القصور الملكية في العاصمة الرياض

وأنباء عن نقل الملك الى ملجأ في القاعدة الجوية pic.twitter.com/H8iVtkctqo — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 21, 2018

وأكد الدوسري، أنه علم من مصدر في الديوان الملكي، قيام الجهات المعنية بنقل العاهل السعودي إلى قاعدة جوية عسكرية لحمايته.

#عاجل

من مصدر في الديوان: تم التاكيد على نقل الملك الى القاعدة الجوية لحمايته pic.twitter.com/Ie8dz0fgJo — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 21, 2018

ولم يصدر أي بيان من الحكومة السعودية أو الديوان الملكي للتعليق على الأخبار المتداولة، كما لم تنقل أي وسيلة إعلام رسمية سعودية أي أنباء عن الواقعة.

هذا ولم يتسنى لوكالة "سبوتنيك" الحصول على أي تأكيد من مصدر رسمي إلى الآن للتأكد من صحة المعلومات والفيديوهات.