نشطاء يتداولون فيديو لإطلاق نار داخل مقر إقامة ولي العهد في السعودية... وأنباء عن نقل الملك سلمان لملجأ آمن

ونشر الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان، غانم الدوسري، مقاطع فيديو تظهر إطلاق النار بالقرب من قصر يزعم أنه مقر إقامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
#عاجل إطلاق نار في احد القصور الملكية في العاصمة الرياض— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 21, 2018
وأنباء عن نقل الملك الى ملجأ في القاعدة الجوية pic.twitter.com/H8iVtkctqo
وأكد الدوسري، أنه علم من مصدر في الديوان الملكي، قيام الجهات المعنية بنقل العاهل السعودي إلى قاعدة جوية عسكرية لحمايته.
#عاجل— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 21, 2018
من مصدر في الديوان: تم التاكيد على نقل الملك الى القاعدة الجوية لحمايته pic.twitter.com/Ie8dz0fgJo
ولم يصدر أي بيان من الحكومة السعودية أو الديوان الملكي للتعليق على الأخبار المتداولة، كما لم تنقل أي وسيلة إعلام رسمية سعودية أي أنباء عن الواقعة.
هذا ولم يتسنى لوكالة "سبوتنيك" الحصول على أي تأكيد من مصدر رسمي إلى الآن للتأكد من صحة المعلومات والفيديوهات.
إستمرار العنف في العاصمة الرياض يُثير ذعر المواطنيين— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 21, 2018
#هروب_الملك_سلمان#اطلاق_نار_في_حي_الخزامي pic.twitter.com/xqM4n8eL0r
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