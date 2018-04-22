هاشتاغ إطلاق نار في حي الخزامي الأكثر تداولا

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها أصوات إطلاق نار، يزعم نشطاء أنها داخل أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض.
وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، أنه عند الساعه 19:50 بتوقيت مكة، لاحظت إحدى النقاط الأمنية بحي الخزامي بمدينة الرياض، تحليق طائرة لاسلكية صغيره ذات تحكم عن بعد من نوع "درون".
وأوضح المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك النوع من الطائرات غير مصرح به، الأمر الذي اقتضي تدخل رجال الأمن والتعامل معها وفقا للأوامر.
وشهد الهاشتاغ مشاركة الكثيرون من المغردين السعوديين وأصحاب الجنسيات العربية المختلفة، على النحو التالي…
#اطلاق_نار_في_حي_الخزامي— مصطفى فتحى (@Mostafafathy558) April 21, 2018
ألله يحفظ المملكة العربية السعودية أرض الأمن و الأمان والرخاء والاستقرار بلدنا الثاني واللهم أحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صائدة الدرون هي انسب حل لمثل هذي الحالات.@MOISaudiArabia @security_gov— ملک. (@_louck) April 21, 2018
pic.twitter.com/pubPskXFtN
اللهم احفظ مملكتنا و مليكنا وولي عهده وجميع من سكن في هذه الارض الطاهرة..
— عادل الرشيد (@adel_alrsheed) April 21, 2018
🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦#اطلاق_نار_في_حي_الخزامي pic.twitter.com/vDMcEUlhQ0
اللهم احفظ المملكهً وملكها وشعبها من الفتن ما ظهر منها وما بطن #اطلاق_نار_في_حي_الخزامي
— 🇮🇶سعد الشمري🇮🇶 (@Sa733Saad) April 21, 2018
— زيــنب (@qqqq__80) April 21, 2018
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عاش سلمان العرب وعاش سلمان الانسانيه وعاش سلمان العزم وعاش سلمان الهيبه 🇸🇦🇸🇦
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وليخسى ثم يخسى ثم يخسى خائن العروبه
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لاتكذب وتصدق كذبتك ياعميل
نحن دون سلمان نحن دون دارنا
وكل ماصحتوا زدنا صلابه
🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/JaMBTetdrc
يفتخر السعودي ، بان رجال الحرس الملكي والأمن والقوات المسلحة.من قادتهم الى أحدث فرد مستجد من افرادهم. جميعهم سعوديين الاصل والمنشأة والجنسية. تربوا على الولاء والطاعة وصون الامانه وحفظ العهد. تثق فيهم قيادتهم ولم تجلب تركي وايراني خوف منهم ليقف دونهم
April 21, 2018
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