هاشتاغ إطلاق نار في حي الخزامي الأكثر تداولا

دخل هاشتاغ #إطلاق_نار_في_حي_الخزامي قائمة الأعلى تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب لحظات من حادث إطلاق النار الذي شهدته المنطقة بجانب قصر ملكي.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها أصوات إطلاق نار، يزعم نشطاء أنها داخل أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، أنه عند الساعه 19:50 بتوقيت مكة، لاحظت إحدى النقاط الأمنية بحي الخزامي بمدينة الرياض، تحليق طائرة لاسلكية صغيره ذات تحكم عن بعد من نوع "درون".

وأوضح المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك النوع من الطائرات غير مصرح به، الأمر الذي اقتضي تدخل رجال الأمن والتعامل معها وفقا للأوامر.

وشهد الهاشتاغ مشاركة الكثيرون من المغردين السعوديين وأصحاب الجنسيات العربية المختلفة، على النحو التالي…

#اطلاق_نار_في_حي_الخزامي

ألله يحفظ المملكة العربية السعودية أرض الأمن و الأمان والرخاء والاستقرار بلدنا الثاني واللهم أحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود — مصطفى فتحى (@Mostafafathy558) April 21, 2018

​#اطلاق_نار_في_حي_الخزامي

​اللهم احفظ مملكتنا و مليكنا وولي عهده وجميع من سكن في هذه الارض الطاهرة..

​اللهم احفظ المملكهً وملكها وشعبها من الفتن ما ظهر منها وما بطن #اطلاق_نار_في_حي_الخزامي

​#اطلاق_نار_في_حي_الخزامي



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عاش سلمان العرب وعاش سلمان الانسانيه وعاش سلمان العزم وعاش سلمان الهيبه 🇸🇦🇸🇦

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وليخسى ثم يخسى ثم يخسى خائن العروبه

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لاتكذب وتصدق كذبتك ياعميل

نحن دون سلمان نحن دون دارنا

وكل ماصحتوا زدنا صلابه

🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/JaMBTetdrc — زيــنب (@qqqq__80) April 21, 2018

​يفتخر السعودي ، بان رجال الحرس الملكي والأمن والقوات المسلحة.من قادتهم الى أحدث فرد مستجد من افرادهم. جميعهم سعوديين الاصل والمنشأة والجنسية. تربوا على الولاء والطاعة وصون الامانه وحفظ العهد. تثق فيهم قيادتهم ولم تجلب تركي وايراني خوف منهم ليقف دونهم

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