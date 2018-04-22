آلاف السعوديون ينددون بشائعات "انقلاب السعودية"

ندد آلاف السعوديون عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بالشائعات، التي تم الترويج لها، السبت 21 نيسان/أبريل الجاري، بشأن وقوع "انقلاب" على الحكم بداخل المملكة العربية السعودية.

وكانت تقارير إعلامية وتدوينات، تحدثت عن وجود اضطرابات أمنية واشتباكات في أحياء العاصمة السعودية الرياض، قبل أن تكشف السلطات رسميا، عن كونه استهداف لطائرة لاسلكية "درون"، كانت تحلق بالقرب من قصر ملك البلاد، من دون الحصول على تصريح.

ودعا المدون والناشط السعودي البارز، منذر آل الشيخ مبارك، إلى إطلاق هاشتاج جديد يتم فيه الرد على الهجوم.

لنستبدل هاشتاق #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى بهاشتاق يغيظ كل خبيث،

وبسم الله نقول#الشعب_دون_سلمان_و_محمد pic.twitter.com/dcGZm3VuHh — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) April 21, 2018

وقال الباحث والخبير الأمني الدكتور، محمد الهدلاء، ردا على الحملة الإعلامية، التي روجت لحدوث انقلاب، إن الشعب السعودي يحب قيادته ويقف خلفها.

الشعب السعودي يحب قيادته الحكيمة ويقف خلفها ويحب وطنه العظيم الذي يعيش فوق ثراه ويستنشق هوائه ويشرب ماءه ويلتحف سمائه,وطنه الذي لا يوجد على وجه الأرض أعظم منه

#الشعب_دون_سلمان_و_محمد — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) April 21, 2018

كما شارك الأمير ورجل الأعمال السعودي، خالد آل سعود، في حملة مواطنيه التي اتخذت من الوسم "#الشعب_دون_سلمان_و_محمد" شعارا لها.

#الشعب_دون_سلمان_و_محمد

هذا ما رباني عليه " حبيب العُمر " والدي الغالي تغمده الله بواسع رحمته ؛ فدون ديننا ثم ولاة أمرنا ووطنا الغالي أرواحنا وما نملك.. — د. خالد آل سعود 🇸🇦 (@dr_khalidalsaud) April 21, 2018

كذلك انضم الأمير والطيار السعودي، فهد بن مشعل بن سعود، إلى الحملة، وأشار لكون حادثة الخزامى تكررت في عدة دول وتم التعامل معها بطريقة الرياض ذاتها، مستنكرا الشائعات التي استهدفت بلاده، واتهم قطر بالوقوف خلفها.

طائرة درون تستنفر وكالات انباء جعلت مصادرها حسابات عملائها ، بينما الحادثة حصلت في الكرملن والبيت الابيض وغيرها من المواقع الحساسة وتم التعامل معها بما يقتضيه الموقف وانتهى الأمر لكن لم ينتهي عند جماعة عزمي ، شكرا رجال الامن.#الشعب_دون_سلمان_و_محمد#اطلاق_نار_في_حي_الخزامي — فهد بن مشعل بن سعود (@FahadMSaud) April 21, 2018

بينما علقت الأكاديمية والناشطة السعودية، زكية محمد العتيبي، بالدفاع عن بلادها وحكامها، وانتقدت الشائعات التي استهدف المملكة.

وفتحت الرياض تحقيقا في الحادثة التي تصدرت المشهد السعودي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج المملكة بعد أن تعددت روايات تفسير ما جرى بالضبط في الحي.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تعليمات لهواة استخدام الطائرات اللاسلكية "درون" بالحصول على التصريح اللازم الذي يسمح لهم استخدامها لحين صدور تنظيم لها وذلك بعد يوم من إسقاط طائرة لاسلكية ترفيهية قرب قصر ملكي في العاصمة الرياض.