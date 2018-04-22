ضبط أحزمة ناسفة وذخائر مع المسلحين أثناء خروجم من القلمون الشرقي

أفاد مراسل وكالة "سانا" الحربي عن ضبط أحزمة ناسفة وذخائر "بين أمتعة الإرهابيين" خلال تفتيشها قبيل إخراجهم مع عائللاتهم من منطقة القلمون الشرقي إلى نقطة التجميع على أطراف بلدة الرحيبة.

© REUTERS / OMAR SANADIKI مركز المصالحة: بدء خروج المسلحين وعائلاتهم من القلمون الشرقي بريف دمشق

وبحسب " سانا "، يتم تجهيز عدد من الحافلات التي "تقل إرهابيين وعائلاتهم لإخراجهم من الرحيبة وجيرود والناصرية في منطقة القلمون الشرقي إلى نقطة التجميع تمهيدا لنقلهم باتجاه جرابلس".

وبينت الوكالة أن "عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم من القلمون الشرقي مستمرة حتى يوم غد، وأن المعلومات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين سيتم إخراجهم يتراوح بين 5 و 6 آلاف في مجمل العملية".

أفاد مراسل وكالة "سانا" الحربي عن ضبط أحزمة ناسفة وذخائر "بين أمتعة الإرهابيين" خلال تفتيشها قبيل إخراجهم مع عائللاتهم من منطقة القلمون الشرقي إلى نقطة التجميع على أطراف بلدة الرحيبة.

وبحسب "سانا"، يتم تجهيز عدد من الحافلات التي "تقل إرهابيين وعائلاتهم لإخراجهم من الرحيبة وجيرود والناصرية في منطقة القلمون الشرقي إلى نقطة التجميع تمهيدا لنقلهم باتجاه جرابلس".

وبينت الوكالة أن "عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم من القلمون الشرقي مستمرة حتى يوم غد، وأن المعلومات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين سيتم إخراجهم يتراوح بين 5 و 6 آلاف في مجمل العملية".

وأفاد مراسل "سانا" الحربي من منطقة القلمون الشرقي بأن "الإرهابيين المنتشرين في جبل البترا والغليظة وجبل الغار سلموا كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة اليوم قبيل إخراجهم إلى الشمال السوري بينها صواريخ تاو أمريكية الصنع وقذائف صاروخية موجهة مصنعة في كندا وأخرى من طراز السهم الاحمر وميلان".

ومن بين الأسلحة التي تم تسليمها صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطيران وقاذف/بي ورشاش كهربائي مركب مع كاميرا على قاعدة والعشرات من قواذف الـ /آر بي جي/ والبنادق الآلية وقناصة دوشكا نوع شتاير. وكذلك كميات كبيرة من الذخائر والقذائف المتنوعة منها قذائف دبابات/تي وصواريخ/كاتيوشا وصواريخ/ب إم وصمامات صواريخ وقذائف هاون وقذائف مدفعية.