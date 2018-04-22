اليمن... مقتل 30 من "أنصار الله" بغارات للتحالف في لحج جنوبي البلاد

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، أن ثلاثين مسلحاً من جماعة أنصار الله "الحوثيين" قتلوا بغارات لطيران التحالف في أطراف محافظة لحج جنوب اليمن.

© AP Photo / Abd Raouf بعد اجتماع عسكري رفيع داخل السعودية... السودان يخاطب قواته في اليمن

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر/أيلول" عن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب "أن طيران التحالف قصف اليوم الأحد، 4 أطقم عسكرية كانت تحمل تعزيزات من الأفراد والعتاد في جبال السحي والحمام وغرب جبل القاهر في محافظة لحج جنوب شرقي مدينة الراهدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن".

وأضاف النقيب: "الغارات أدت إلى مقتل أكثر من 30 عنصراً من المليشيات الحوثية وإعطاب 4 أطقم عسكرية لهم".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.