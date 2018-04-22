المسموح والممنوع... السعودية تعلن ضوابط وشروط مشاهدة الأفلام

بعد أيام من انطلاق السينما في السعودية، اعتمدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، نظام إيجاز وتصنيف المحتوى للأفلام التي ستعرض في سينمات المملكة، بما يتناسب مع مختلف الأعمار.

ويشمل نظام "التصنيف العمري"، والمعتمد حديثا، من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع، 6 فئات، تتناسب كل فئة مع العمر والمشاهد والموضوعات التي يتناولها الفيلم، بحسب صحيفة " سبق " السعودية.

هيئة الإعلام المرئي والمسموع تعتمد نظام فسح وتصنيف المحتوى للأفلام في دور العرض السينمائي #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/G7Eu1zCGdr — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) April 22, 2018

وتشمل شروط على:

G: ملائم لجميع الأعمار، وينبغي أن يكون في إطار إيجابي وينبغي أن يقدم مضمون يحض من تأثير أي عنف أو تهديد

PG: مناسب للجمهور بشكل عام، ولكن بعض المشاهد قد تزعج الأطفال، إذا ما يم يحصبهم أحد الكبار، ويمكن للأطفال من أي فئة عمرية غير المصحوبين بذويهم أن يشاهدوه، ولكن ينصح الآباء أن ينظروا فيما إذا كان المحتوى قد يزعج بعض الأطفال.

PG 12: يكون المحتوى آمن بشكل عام، لمن هم دون 12 عاما، ولكن بعض المشهد قد لا تكون مناسبة لهم، وينبغي على الكبار الذين ينوون اصطحاب طفل أقل من 12 عاما أن ينظروا فيما إذا كان الفيلم ملائما له.

R 12: يتضمن تصوير مواضيع للكبار، ولكن يتم معالجتها بشكل متحفظ ومناسب لمن هم في عمر 12 عاما وما فوق.

R15: يتضمن تصوير مواضيع للكبار، ولكن يتم معالجتها بشكل متحفظ ومناسب لمن هم في عمر 15 عاما فما فوق.

R18: يحتوي على تصوير يتناول موضعات للكبار قد تتضمن مشاهد عنف أو رعب.

وسيتم منع الأطفال أو من تقل أعمارهم عن 12 عاما من مشاهدة أفلام تحتوي على بعض المشاهد التي لا تتناسب مع طبيعة سنّهم، ولن يسمح بدخولهم، ما لم يكونوا بصحبة شخص بالغ من ذويهم.

وكانت إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أكدت سابقا أن أحد أهداف قطاع السينما، هو القدرة على حماية الجمهور من المحتوى غير الملائم ودعم إنتاج الإيجابي منه.

وافتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد العواد، اليوم الأربعاء 18 أبريل، أول دار سينما في السعودية.