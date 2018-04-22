الدفاع الروسية: أكثر من 2800 مسلح وعائلاتهم خرجوا من القلمون الشرقي بريف دمشق منذ 20 أبريل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خروج أكثر من 110 مسلح وعائلاتهم من القلمون الشرقي بمحافظة ريف دمشق السورية خلال 24 ساعة وفق اتفاق جرى التوصل إليه مع القوات السورية برعاية روسية.