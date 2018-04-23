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13:09 23 أبريل/ نيسان 2018
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    أنفاق المسلحين في مدينة دوما

    بالأرقام... أنفاق دوما وتكاليف حفرها

    © Sputnik . MORAD SAEED
    العالم العربي
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    من يزور دوما، اليوم، يشاهد الكم الهائل من الدمار والخراب الذي خلفه "جيش الإسلام" بعدما قام بتفخيخ الأبنية والدوائر الحكومية التي كان يستخدمها لصالحه، ولكن بالمقابل فهناك مدينة ثانية مصممة بطريقة تجعل الناظر إليها ولا بلاد العجائب حيث الأنفاق ضخمة مجهزة بتقنيات حديثة من حيث الكهرباء والاتصالات ومرور السيارات.

    وبحسب الوثيقة التي حصل عليها مراسل "سبوتنيك" والتي تعود لما يسمى بـ هيئة الأشغال والخدمات العسكرية لـ" جيش الإسلام" في مناطق مختلفة من الغوطة الشرقية.

    طبيب من دوما لـ سبوتنيك لا يوجد عوارض للإصابة بالكيماوي بين المدنيين
    © Sputnik . nour molhem
    طبيب من دوما: لا يوجد أعراض للإصابة بالكيميائي بين المدنيين

     فأن عدد الأنفاق في قطاع الريحان وصل إلى 13 نفقاً بـطول 15000 متراً للنفق الواحد وصلت سماكة سقف الخندق إلى55 سم

    ما في منطقة الأعطلة فقد وصل عدد الأنفاق إلى 7 أنفاق ولم تتوفر معلومات عن أطوالها وفي حوش الضواهرة وصل عدد الخنادق إلى 8 خنادق بطول 294 متراً للخندق ووصلت سقف الخندق إلى 35 سم أما قطاع دوما فيوجد 26 خندقا بطول 832،66 متر للخندق الواحد كما وجد 118 نفقا وفي النشابية وما حولها يوجد 9 أنفاق بطول 724 مترا للنفق الواحد ويوجد 18 نفقا في أوتابا و222 خندق جر ويوجد 24 خندقا في حوش نصري وفي الشيفونية يوجد 22 خندقا، كما يوجد 9 خنادق في تل فرزات ولا تتوافر معلومات عنها، بينما تم العثور على 50 خندقا في كرم الرصاص و11 خندقا في منطقة أبو غسان و18 خندقا في أكساد بت.

    دوما بعد تحريرها من المقاتلين
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدخل دوما

    وبحسب الوثيقة الثانية والتي حصل عليها مراسل "سبوتنيك"، فإن اللواء الرابع التابع لجيش الإسلام استخدم 40 أسيراً بكلفة 540 ألف ليرة سورية، أما اللواء الثاني فقد استخدم 18 أسيراً بكلفة 324 ألف ليرة سورية أسبوعياً.

     واللواء 230 استخدم 15 أسيراً لحفر الأنفاق بكلفة 270  ألف ليرة سورية أسبوعياً، واستخدم اللواء الأول 15 أسيراً بكلفة 180 ألف ليرة سورية أسبوعياً

     أما اللواء 111 فاستخدام 29 أسيراً بكلفة 360 ألف  ليرة سورية أسبوعياً، أما اللواء الثالث استخدم 20 أسيراً بكلفة 126 ألف ليرة سورية أسبوعياً، أما اللواء السادس فاستخدم 7 أسرى بكلفة 126 ألف ليرة سورية، واللواء 133 استخدم 12 أسيراً بكلفة 216 ألف ليرة سورية أسبوعياً واللواء العاشر استخدم 6 أسرى بكلفة 108 ألف ليرة سورية أسبوعياً والتحصين المائي بـ 12 أسيراً بكلفة 216 ألف ليرة سورية وبذلك يكون جيش الإسلام قد استخدم حوالي 174 أسيراً لحفر الأنفاق مقابل تقديم الطعام والشراب لهم بكلفة 466،2 مليون ليرة سورية أسبوعياً.

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