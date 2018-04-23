"حزب الله": الطائفة الشيعية لا تسعى لقيادة لبنان

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن "الطائفة الشيعية في لبنان لا تسعى لكي تكون الطائفة القائدة، وليس هناك أي محاولة للتغيير الديموغرافي".

© AFP 2018 / Patrick BAZ حسن نصر الله يكشف عن رسالة وجهها اللبنانييون لإسرائيل

وأضاف نصر الله، خلال كلمة في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه الحزب لدائرة جبيل كسراون، نقلتها قناة " المنار ": "نريد للمسيحيين أن يكونوا شركاء حقيقيين ويعبروا عن أنفسهم بعيدا عن أي ظروف قاهرة"

وتابع: "في قانون الانتخابات منذ البداية قالوا إن هناك موضوع المغتربين وأغلبهم من المسيحيين وهذا يسمح بالمشاركة ونحن لم نمانع (…) كنا موافقين على قانون الانتخابات الأرثوذكسي لكن البعض تراجعوا وهم (القوات)".

وشدد نصر الله، على "أننا نسعى لشراكة حقيقية بين المسلمين والمسيحيين، فكرة الطائفة القائدة والحزب القائد ليس لديها فرصة نجاح في لبنان ويجب أن نكون محكومين بفكرة الشراكة والتعاون".

وأضاف "قناعتنا أنه لا بد من التضامن والشراكة الحقيقية وهذا ما نقوم به ونفعله ومن المفترض أننا في لبنان انتهينا من فكرة الطائفة القائدة. لبنان لا يقوم إلا بالشراكة الحقيقية".

وتابع: "منذ اللحظة الأولى قلنا أننا نقبل بخلفية وطنية لأنه بالمصلحة النسبية فليس لدينا قدرة على الحصول على فيزا أو الذهاب للخارج".