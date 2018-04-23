العاهل السعودي يدشن مشروعا جديدا يوفر للمملكة 30 مليار دولار سنويا

يدشن العاهل السعودي، الـملك سلمان بـن عـبد العزیز، يوم الأربعاء المقبل مشروع القدیة، الذي سيعد الوجھة الترفیھیة والریاضیة والثقافیة الجدیدة فـي المملكة، المقرر إقامته في الریاض.

ووفقا لما نشرته صحيفة "المواطن"، من المنتظر أن یشھد حفل وضـع حجر الأساس كوكبة مـن كـبار الـمسؤولین وكبار المستثمرین، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2022.

وقال فھد بن عبد الله تـونسي، الأمین العام للمجلس التأسیسي لمشروع القدیة: "تدشین خادم الحرمین للمشروع الحیوي، یعد ترجمة حیة لتطلعات القیادة وسعیھا لتطویر المشاریع العملاقة التي من شأنھا أن تساھم وبشكل فـاعل في تحقیق العدید من العوائد الاقتصادیة المباشرة وغیر المباشرة، ودفع عجلة التنمیة لما فیه خیر الوطن والمواطن وفق القطاعات التي حددتھا رؤیة المملكة 2030".

وأوضح تونسي أن حوالـي ثلثي مـواطني المملكة تحت سن الـ35 عاما، لذلك هناك حاجة لما یوفره المشروع من أماكن ترفیھیة جاذبة لھم.

وأشار تونسي إلى أن المشروع سيسهم في توفیر نحو 30 مليار دولار ينفقها السعودیون كل عام على السیاحة والترفيه خارج البلاد.

ومن المقرر أن يتم توظيف هذه الأموال في الإنفاق على تنمية الاقتصاد الداخلي، مما سیؤدي لخلق فرص عمل جدیدة للشباب السعودي.