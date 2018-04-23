اليمن... مقتل وجرح 38 شخصا بمعارك في تعز وقوات هادي تستعيد مواقع فيها

ووفقاً للمصدر، "أسفرت المعارك عن مقتل 8 من الحوثيين بينهم عوض القعمري وحاشد طربوش، وإصابة 12 آخرين".
في هذه الأثناء، أبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، التابعة لـ"أنصار الله" وكالة "سبوتنيك "بأن مسلحي جماعة أنصار الله نفذوا هجومين على قوات الرئيس هادي غرب مديرية موزع وفي منطقة الكدحة بمديرية المعافر في محافظة تعز".
وأكد المصدر أن "الهجومين أوقعا 13 قتيلاً وجريحاً من قوات الرئيس هادي"، مضيفاً "أن 5 من قوات الرئيس هادي قتلوا بكمين نصبه مسلحو أنصار الله بعبوة ناسفة لآلية عسكرية في تبة السيمن بمديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز".
وتشهد أنحاء محافظة تعز اشتباكات بالأسلحة الثقيلة ومعارك متواصلة بين جماعة "أنصار الله" وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي على مدار أكثر من 3 سنوات مضت، بالإضافة إلى ظهور مجموعات أخرى من المسلحين.
ويدعم التحالف العربي بقيادة السعودية قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي منذ إعلانه بدء عملياته العسكرية في اليمن في 26 آذار/ مارس 2015، لاستعادة سيطرته على البلاد من "أنصار الله".
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