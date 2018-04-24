السعودية توقف نحو مليون شخص وترحل الآلاف

أعلنت السلطات السعودية عن توقيف 994 ألف خلال الفترة من يوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان حتى نهاية السبت الماضي.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy السعودية...ترحيل أكثر من 1600 أجنبي وتوقيف 4 آلاف

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية ، فإن الجهات الأمنية المشاركة في حملات تعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في جميع المناطق، ضبطت محاولات تسلل 14467 عبر الحدود إلى داخل المملكة، 58% منهم يمنيون، و39% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى.

وأضافت الصحيفة بأن قوات الأمن السعودية ضبطت 640 شخصا لمحاولتهم التسلل إلى خارج المملكة، مؤكدة أنه يخضع حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12904 وافدين مخالفين، منهم 11177 رجلا، و1727 امرأة.

وأكدت "عكاظ" معاقبة 182408 مخالفين، وإحالة 139731 لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و168772 لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 253407 مخالفين.