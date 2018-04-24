الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين حاولا اجتياز السياج الأمني من جنوب غزة

© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة هاون من سوريا على الجولان ونحمل دمشق المسؤولية

القدس- سبوتنيك . وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي أدرعي في بيان، اليوم الثلاثاء: "رصدت قوة عسكرية في ساعات الصباح المبكرة، مشتبها بهما يحاولان اجتياز السياج الأمني جنوب قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "اقتادتهما قوات الأمن للتحقيق، حيث عثرت بحوزتهما على قنبلة يدوية وسكين".

وتتواصل حالة التصعيد على السياج الأمني الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة، حيث يستنفر الجيش الإسرائيلي قواته تأهبا لمواجهة مسيرات "العودة الكبرى" التي بدأت من أواخر الشهر الماضي إحياء للذكرى الـ42 ليوم الأرض، وتستمر حتى ذكرى نكبة فلسطين في منتصف أيار/مايو المقبل.

وكان الناطق باسم الصحة الفلسطينية في غزة قال، صباح أمس الاثنين، إن عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على المسيرات الفلسطينية ارتفع ليصل إلى 39 قتيلا، وأكثر من 5000 آلاف جريح، منذ أواخر آذار/مارس الماضي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا للتحقيق في الأحداث التي تشهدها الأراضي المحتلة، بعد سقوط أعداد كبيرة من الجرحى بالرصاص الإسرائيلي.