"العقيد يحوم في سماء نيجيريا"..."منتقمو دلتا النيجر": أوقفوا "ميليشيات القذافي"

حث تنظيم "منتقمو دلتا النيجر" المتشدد الجيش النيجيري على وقف عمليات القتل المستمرة للنيجيريين الأبرياء على يد رعاة "الفولاني".

ودعوا الجيش إلى التعامل بحزم مع الميليشيات التي تنفذ مذابح يومية في البلاد، بحسب موقع "Daily Post" النيجيري.

وجاء رد فعل المسلحين في بيان أصدره أمس زعيمهم، قائلا: "إننا نناشد بشدة رئيس أركان الجيش الجنرال توكور بوراتاي وغيره في الوكالات الاستخباراتية والعسكرية في البلاد أن يتخذوا الإجراءات اللازمة للقيام بواجبهم المتمثل في حماية الأرواح والممتلكات والسلامة الإقليمية لنيجيريا".

وأضافوا:

لقد أكد الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة النيجيرية محمد بخاري، مؤخرًا أن الذين يقتلون النيجيريين ويدمرون الممتلكات يوميا هم مرتزقة مدربون ومسلحون من قِبل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.

وتابعوا: "يقع العبء الآن على قيادة ورجال الجيش لإثبات عدم تحيزهم وحيادهم في محاربة المرتزقة المتهورين الذين يتنكرون في هيئة رعاة "الفولانيين" الذين يقتلون ويذبحون الأبرياء والمزارعين النيجيريين".

Stop ‘Gaddafi’s militia’ from killing Nigerians – Niger Delta agitators charge army https://t.co/NNDspmWjNH pic.twitter.com/e4NwrUSwVu — Daily Post Nigeria (@DailyPostNGR) April 23, 2018

يذكر أن منطقة دلتا النيجر تشهد نزاعا نشب في تسعينيات القرن الماضي بين القوات الحكومية في نيجيريا وحراس شركات النفط من جهة، ومجموعات مسلحة ذات طابع عرقي تهاجم المنشآت النفطية وتختطف رهائن، من جهة أخرى.

وبحسب أفراد تنظيم "منتقمو دلتا النيجر" المتشدد فإن شركات النفط، بما فيها متعددة الجنسيات، تسيء لمصالح السكان المحليين منذ اكتشاف مكامن كبيرة للنفط في الجرف القاري بنيجير

وكان الرئيس النيجيري، محمد بخاري قد ألقى اللوم على الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في ما يتعلق بجرائم القتل التي تحدث في الشمال.