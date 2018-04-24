تسجيل
21:00 24 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    معمر القذافي

    "العقيد يحوم في سماء نيجيريا"..."منتقمو دلتا النيجر": أوقفوا "ميليشيات القذافي"

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حث تنظيم "منتقمو دلتا النيجر" المتشدد الجيش النيجيري على وقف عمليات القتل المستمرة للنيجيريين الأبرياء على يد رعاة "الفولاني".

    ودعوا الجيش إلى التعامل بحزم مع الميليشيات التي تنفذ مذابح يومية في البلاد، بحسب موقع "Daily Post" النيجيري.

    وجاء رد فعل المسلحين في بيان أصدره أمس زعيمهم، قائلا: "إننا نناشد بشدة رئيس أركان الجيش الجنرال توكور بوراتاي وغيره في الوكالات الاستخباراتية والعسكرية في البلاد أن يتخذوا الإجراءات اللازمة للقيام بواجبهم المتمثل في حماية الأرواح والممتلكات والسلامة الإقليمية لنيجيريا".

    وأضافوا:

    لقد أكد الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة النيجيرية محمد بخاري، مؤخرًا أن الذين  يقتلون النيجيريين ويدمرون الممتلكات يوميا هم مرتزقة مدربون ومسلحون من قِبل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.

    وتابعوا: "يقع العبء الآن على قيادة ورجال الجيش لإثبات عدم تحيزهم وحيادهم في محاربة المرتزقة المتهورين الذين يتنكرون في هيئة رعاة "الفولانيين" الذين يقتلون ويذبحون الأبرياء والمزارعين النيجيريين".

    يذكر أن منطقة دلتا النيجر تشهد نزاعا نشب في تسعينيات القرن الماضي بين القوات الحكومية في نيجيريا وحراس شركات النفط من جهة، ومجموعات مسلحة ذات طابع عرقي تهاجم المنشآت النفطية وتختطف رهائن، من جهة أخرى.

    وبحسب أفراد تنظيم "منتقمو دلتا النيجر" المتشدد فإن شركات النفط، بما فيها متعددة الجنسيات، تسيء لمصالح السكان المحليين منذ اكتشاف مكامن كبيرة للنفط في الجرف القاري بنيجير

    وكان الرئيس النيجيري، محمد بخاري قد ألقى اللوم على الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في ما يتعلق بجرائم القتل التي تحدث في الشمال.

    انظر أيضا:

    محامي عائلة القذافي يتقدم بشكوى للنائب العام الليبي...ما تفاصيلها
    صحيفة أمريكية: الإطاحة بالأسد تؤدي إلى فوضى "ما بعد القذافي"
    أسرار دعم القذافي لزعماء ودول أجنبية (الجزء الثاني)
    "أموال القذافي" تصل إلى أوكرانيا
    اللجنة الليبية لحقوق الإنسان تعلق على براءة نجل القذافي
    محامية: المحكمة أعلنت براءة الساعدي القذافي والإفراج عنه قريبا
    3 دول عرضت على القذافي استضافته قبل سقوطه
    ليس فقط ساركوزي... مترجم القذافي يكشف أسرار دعم العقيد لزعماء عرب وأجانب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العقيد معمر القذافي, معمر القذافي, مقتل, ليبيا, نيجرريا, مقتل القذافي, ليبيا, وفاة معمر, محمد بخاري, معمر القذافي, نيجريا, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    زائرة تلتقط صورة سيلفي على أعلى منصة عرض في أوروبا، والتي تقع على الطابق 89 من برج فيديراتسيا-فوستوك في المجمع الاقتصادي موسكو-سيتي في موسكو
    سيلفي والسير في سماء موسكو
    أمريكا لن تساعد سوريا في إعادة عمار البلاد
    الولايات المتحدة لن تساعد سوريا على إعادة إعمار البلاد
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 23 أبريل 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك