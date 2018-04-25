طيران التحالف يقصف صنعاء بـ 9 غارات

جدد طيران التحالف العربي، اليوم الأربعاء، قصف العاصمة صنعاء في اليمن بسلسلة من الغارات.

© REUTERS / Faisal Nasser التحالف العربي يرد على ادعاءات استهداف قواته لحفل زفاف في اليمن

صنعاء- سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران التحالف شن اليوم الأربعاء 25 أبريل/ نيسان، 3 غارات على مدينة تلال الريان في حي حدة وسط العاصمة، واستهدف بـ 3 غارات أخرى دائرة التموين العسكري في حي عصر غرب العاصمة".

وأضاف: "إن طيران التحالف قصف بغارتين جبل عيبان في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، ونفذ غارة على جبل ظفار في ذات المديرية"، لافتاً إلى "تعرض محافظة الحديدة غرب اليمن إلى 3 غارات للتحالف استهدفت مناطق في محيط مدينة حيس جنوب المحافظة".

وكان طيران التحالف قد كثف غاراته خلال الـ24 الساعة الماضية على محافظة حجة شمال غربي اليمن بالتزامن مع غارات على محافظات صعدة وصنعاء ولحج وتعز.

وتأتي الغارات المكثفة على محافظة حجة عقب ساعات من مقتل وإصابة 34 شخصاً بقصف طيران التحالف محطة وقود في مديرية عبس.