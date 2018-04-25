طيران التحالف يقصف صنعاء بـ 9 غارات

وأضاف: "إن طيران التحالف قصف بغارتين جبل عيبان في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، ونفذ غارة على جبل ظفار في ذات المديرية"، لافتاً إلى "تعرض محافظة الحديدة غرب اليمن إلى 3 غارات للتحالف استهدفت مناطق في محيط مدينة حيس جنوب المحافظة".
وكان طيران التحالف قد كثف غاراته خلال الـ24 الساعة الماضية على محافظة حجة شمال غربي اليمن بالتزامن مع غارات على محافظات صعدة وصنعاء ولحج وتعز.
وتأتي الغارات المكثفة على محافظة حجة عقب ساعات من مقتل وإصابة 34 شخصاً بقصف طيران التحالف محطة وقود في مديرية عبس.
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