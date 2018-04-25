ابن سلمان وعد استبداله بـ"المؤبد"... إعدام 48 شخصا نصفهم بجرائم مخدرات

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات السعودية أعدمت 48 شخصا حتى الآن في 2018 نصفهم في جرائم تتعلق بالمخدرات، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك مدانون آخرون في جرائم مخدرات على قائمة الإعدام.

وبحسب "رويترز"، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة مع مجلة "تايم" الشهر الماضي إنه يمكن تغيير القوانين السعودية في بعض المجالات لتنص على السجن المؤبد بدلا من الإعدام.

وقال للمجلة "نعمل على مدى عامين من خلال الحكومة وأيضا مجلس الشورى السعودي لإعداد قوانين جديدة في هذا المجال. ونحن نعتقد أن الأمر سيستغرق عاما، وربما أكثر بقليل، لإنجاز هذا".

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، "أية خطة للحد من الإعدامات المتصلة بالمخدرات يجب أن تتضمن تحسينات في النظام القضائي، الذي لا يوفر محاكمات عادلة".

وذكرت المنظمة أن السعودية نفذت حوالي 600 عملية إعدام منذ بداية عام 2014 أكثر من 200 منها في قضايا مخدرات.