أول تعليق من "التحالف العربي" على مقتل صالح الصماد

وصف العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، مقتل القيادي البارز في "أنصار الله"، رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد بـ"نهاية حتمية لأي إرهابي في العالم".

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي "الصماد مسؤول عن التحريض على استهداف المملكة العربية السعودية، ومسؤول عن قتل آلاف اليمنيين وعن إطلاق الصواريخ الباليستية وإعاقة الملاحة البحرية".

عاجل | المالكي: مقتل #الصماد نهاية حتمية لأي إرهابي في العالم. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 25, 2018

وتابع المالكي "أي تصعيد من ميليشيات الحوثي يعجل بنهايتها، والانتصارات مستمرة على كافة الجبهات في اليمن. كما أشدد على أن التعامل مع الأسرى يتم وفقا للقانون الدولي وبمنتهى الإنسانية".

وأعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن، يوم الاثنين، مقتل رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة.

عاجل | المالكي: الصماد مسؤول عن التحريض على استهداف #المملكة #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 25, 2018

وتوعد عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن بالانتقام لمقتل صالح الصماد.