خبير: القوات الأمريكية تواجه صعوبات عند التحليق في الأجواء السورية لهذا السبب

أوضح الخبير العسكري، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" إيغور كوروتشينكو، اليوم الخميس، أن الطائرات الأمريكية يمكن أن تتعرض لتشويش إلكتروني عند التحليق في الأجواء السورية، وستستمر هذه الصعوبات لوجود الأمريكيين غير الشرعي على الأراضي السورية.

موسكو — سبوتنيك. وقال كوروتشينكو بهذا الصدد: "نحن لا نمتلك مصادر للمعلومات الأمريكية حول هذه المسألة، لذا يمكن أن تكون هذه المعلومات لتأجيج الأوضاع، أو حدثت فعلاً. في كلا الحالتين من الصعب تقييم الوضع، هل يحدث هذا في حقيقة الأمر. ومن المهم أن نفهم أن وجود القوات الأمريكية داخل سوريا هو غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي".

© Sputnik . سوريا تثبت عدم فعالية الأسلحة الأمريكية الذكية

وأضاف كوروتشينكو: "ليس من حق الولايات المتحدة أن تكون في السماء السورية أو على الأرض في سوريا، لذلك سيكون لديها مشاكل". وفي الوقت نفسه، قال إنه يجب تصنيف وجود العسكريين الأمريكيين في سوريا على أنه عدوان دولي.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس قيادة العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأمريكية، توني توماس، قال في وقت سابق، إن "الخصوم" يشوشون على أنظمة الطائرات الأميركية "أي إس- 130" في سوريا، دون تحديد من يقوم بذلك.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يجرون منذ عام 2014 عمليات ضد التنظيم الإرهابي "داعش" [المحظور في روسيا] في سوريا والعراق، مع العلم أنهم يتواجدون في سوريا من دون موافقة السلطات الرسمية السورية.