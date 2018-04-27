سفير لبنان في القاهرة يكشف عدد المصوتين في الانتخابات البرلمانية من الجالية بمصر

قال السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي إن عدد الجالية اللبنانية في مصر يقدر بنحو 20 ألف، وقام 275 بالتسجيل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، فيما صوت حتى عصر اليوم 27 أبريل/ نيسان، 110 ممن سجلوا للتصويت".

© Sputnik . Zahraa Al Amir لائحة مفقودي الحرب اللبنانية في الانتخابات النيابية

وأضاف في تصريحات لـ" سبوتنيك " أن ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية بمصر يعود لعدم تأكد الجاليات اللبنانية في الخارج بشكل عام من إمكانية التصويت، خاصة أنها المرة الأولى التي يتم فيها التصويت في الخارج بالنسبة للجاليات في الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أن هناك عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية في مصر فضلوا العودة إلى لبنان؛ للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع الخاصة بالدوائر التابعين لها.

وأشار إلى أن أهمية الانتخابات البرلمانية تمثل أهمية كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي للبنان، حيث أنها تعد مرحلة مهمة في الحياة السياسية وعملية الديمقراطية، كما أنها تنعكس بشكل كبير على الصورة الذهنية عن لبنان في الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من تصويت اللبنانيين في الخارج بالانتخابات النيابية انطلقت، صباح اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان 2018، في ست دول عربية، هي مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان، وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الحادية عشرة مساء (بتوقيت لبنان)، فيما تبدأ المرحلة الثانية في الخارج بعد غد الأحد في 33 دولة، وتجرى الانتخابات النيابية اللبنانية في داخل لبنان يوم 6 مايو/ آيار المقبل.

وجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها المغتربون اللبنانيون في الانتخاب في أماكن تواجدهم في بلدان الاغتراب، وبلغ عدد اللبنانيين المغتربين المسجلين للمشاركة بالاقتراع 82970 ناخبا، موزعين على 40 بلدا في 6 قارات.