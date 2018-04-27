السفير اليمني لدى روسيا: الحوثيون هم سبب الحرب في اليمن

صرح سفير الجمهورية اليمنية لدى روسيا، أحمد سالم الوحيشي، بأن انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، هو سبب الحرب الدائرة في البلاد.

© REUTERS / HANDOUT الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا باتجاه نجران... والسعودية تعلن اعتراضه

موسكو — سبوتنيك . وقال السفير اليمني خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ90 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية اليمنية: "إن الحرب اليوم في اليمن كان سببها انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، وهذه الحكومة الشرعية هي برئاسة عبد ربة منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني استنادا إلى المبادرة الخليجية التي أجرت الحوار الوطني الذي أصبحت مخرجاته أساس للتوافق اليمني".

وأكد السفير أن السلطة الشرعية

"تتطلع إلى حل سياسي مبني على المرجعية المتعارف عليها إقليميا ودوليا، وممثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار ومجلس الأمن، التي تنص على أن يسلم الانقلابيون السلاح للدولة لكن الانقلابيين من الميليشيات الحوثية تتعامل مع هذه المبادرات والقرارات الدولية بشكل سلبي بما فيها قرار مجلس الأمن، وهذا يشكل مشكلة من حيث فترة الحرب وتردي الحالة الإنسانية".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تقود تحالفا عربيا بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الشرعي، عبد ربه منصور هادي، ضد الانقلابيين الحوثيين، بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين في البلاد.

وأسفر النزاع في اليمن، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل عشرات الآلاف وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.