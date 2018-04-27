غارات التحالف العربي تستهدف وزارة الداخلية في صنعاء

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء:
وأضاف "أن طيران التحالف شن غارة على تبة معسكر الأمن السياسي في منطقة مذبح، وقصف بأخرى مدرسة الحرس الجمهوري في منطقة الجراف".
وكان طيران التحالف العربي قد جدد قصف العاصمة صنعاء في اليمن بسلسلة من الغارات،الأربعاء الماضي، وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران التحالف شن 3 غارات على مدينة تلال الريان في حي حدة وسط العاصمة، واستهدف بـ 3 غارات أخرى دائرة التموين العسكري في حي عصر غرب العاصمة".
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