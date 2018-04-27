غارات التحالف العربي تستهدف وزارة الداخلية في صنعاء

شن طيران التحالف العربي، اليوم الجمعة 28 أبريل/نيسان، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء في اليمن، تضمنت استهداف مبنى وزارة الداخلية.

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء:

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بأن طيران التحالف استهدف مساء اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان، بـ 6 غارات توزعت بغارتين على دار الرئاسة جنوب العاصمة وغارتين على مبنى وزارة الداخلية ومعسكر شرطة النجدة في حي الحصبة.

وأضاف "أن طيران التحالف شن غارة على تبة معسكر الأمن السياسي في منطقة مذبح، وقصف بأخرى مدرسة الحرس الجمهوري في منطقة الجراف".

وكان طيران التحالف العربي قد جدد قصف العاصمة صنعاء في اليمن بسلسلة من الغارات،الأربعاء الماضي، وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران التحالف شن 3 غارات على مدينة تلال الريان في حي حدة وسط العاصمة، واستهدف بـ 3 غارات أخرى دائرة التموين العسكري في حي عصر غرب العاصمة".