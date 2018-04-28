الأمن العراقي يعتقل 6 من عناصر "داعش" في الموصل

أعلنت الداخلية العراقية القبض على ستة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من جانبي مدينة الموصل، شمال غربي البلاد.

© AFP 2018 / Dimitar Dilkoff بطولات جديدة تحققها القوات العراقية في اقتلاع "داعش"

القاهرة — سبوتنيك . وقالت الداخلية، في بيان لها اليوم السبت، "فوج الرد السريع في نينوى يلقي القبض على 6 من عناصر عصابات داعش الإجرامية مطلوبين للقضاء والصادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 4/1 إرهاب"، موضحا أنه جرى "القبض عليهم في أماكن متفرقة من جانبي مدينة الموصل".

وأضاف البيان "تمكنت قوة من الفوج ذاته من إلقاء القبض على أحد السجناء الهاربين من سجن بادوش، محكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما عن جريمة قتل، جرى القبض عليه في منطقة حي الانتصار في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

وتواصل القوات العراقية عمليات التطهير والتفتيش للبحث عن عناصر إرهابية في المناطق التي حررتها من قبضة تنظيم "داعش" شمال ووسط وغربي البلاد.

وفي 10 يوليو/ تموز 2017 أعلن العراق تحرير مدينة الموصل، التي كان تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) أعلنها عاصمة لدولة خلافته المزعومة في العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن تحرير كافة الأراضي العراقية من قبضة التنظيم الإرهابي في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في البلاد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو/ أيار المقبل، وسط ترقب أمني كبير، بعد تهديد "داعش" الناخبين خاصة في المناطق التي طُرد منها مقاتلوه.