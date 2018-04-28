الحوثيون يقصفون تجمعات عسكرية سعودية في نجران

صنعاء سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله استهدفوا اليوم السبت 28 أبريل/ نيسان، تجمعات عسكرية سعودية شرق موقع المخروق الصغير في نجران بصاروخ محلي الصنع قصير المدى نوع زلزال 2 "مداه 15 كيلومتراً".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل "أنصار الله" في اليمن، دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وأدى النزاع منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
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