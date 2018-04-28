الحوثيون يقصفون تجمعات عسكرية سعودية في نجران

شن مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" قصفاً على تجمعات للجيش السعودي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

صنعاء سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله استهدفوا اليوم السبت 28 أبريل/ نيسان، تجمعات عسكرية سعودية شرق موقع المخروق الصغير في نجران بصاروخ محلي الصنع قصير المدى نوع زلزال 2 "مداه 15 كيلومتراً".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais رسميا... السعودية ترد على عبد الملك الحوثي

ويأتي القصف الصاروخي عقب ساعات من قصف مماثل، حيث أطلق مسلحو أنصار الله 8 صواريخ باليستية نوع بدر 1 على أهداف اقتصادية وحيوية سعودية في قطاع جيزان، حسب قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل "أنصار الله" في اليمن، دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأدى النزاع منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.