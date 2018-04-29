الملك سلمان يغادر الرياض... والأمير متعب يعود للمشهد (صور)

وكان في وداع العاهل السعودي، في صالة التشريفات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية: "الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سعد بن عبد الله بن تركي، والأمير عبد الرحمن العبدالله الفيصل، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، بالإضافة إلى الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة وقادة القطاعات العسكرية.