الجيش السوري يحرر أربع قرى شرق نهر الفرات من سيطرة قسد

تمكن الجيش العربي السوري، اليوم الأحد، 29 أبريل/نيسان، من تحرير أربع قرى شرق نهر الفرات، التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ووفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد تمكنت "القوات المسلحة، من تحرير أربع قرى شرق نهر الفرات، وهي "الجنينة ـ الجيعة ـ شمرة الحصان — حويقة المعيشية"، التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy ميليشيا جديدة شمالي سوريا...المواجهة بين الجيش السوري و"قسد" اقتربت

وكانت وكالة "سانا" أفادت في وقت سابق، اليوم، بأن "السلطات اتفقت مع قيادة الزمر المسلحة في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب شرقي العاصمة على تسوية أوضاع من يلقون سلاحهم وإتاحة رحيل الباقين وذويهم".

وقال مصدر سوري مطلع، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك": إن "إعلان واشنطن عن تشكيل قوات جديدة قوامها ثلاثون ألف مقاتل في الشمال السوري لحماية الحدود مع العراق وتركيا هو إعلان شبه صريح عن أنها تدعم كيانا مستقلا ما تزال درجة استقلاليته غير واضحة حتى الآن، بمعنى أن المواجهة بين الجيش السوري و"قسد" اقتربت".