الجيش السوري يحرر أربع قرى شرق نهر الفرات من سيطرة قسد

ووفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد تمكنت "القوات المسلحة، من تحرير أربع قرى شرق نهر الفرات، وهي "الجنينة ـ الجيعة ـ شمرة الحصان — حويقة المعيشية"، التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقال مصدر سوري مطلع، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك": إن "إعلان واشنطن عن تشكيل قوات جديدة قوامها ثلاثون ألف مقاتل في الشمال السوري لحماية الحدود مع العراق وتركيا هو إعلان شبه صريح عن أنها تدعم كيانا مستقلا ما تزال درجة استقلاليته غير واضحة حتى الآن، بمعنى أن المواجهة بين الجيش السوري و"قسد" اقتربت".
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