الحكم بالسجن المؤبد على 19 فتاة روسية في العراق

أصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية، اليوم الأحد، أحكاما بالمؤبد على 19 فتاة روسية بعد إدانتهن بالانتماء لتنظيم "داعش".

© AP Photo / Hadi Mizban العراق: إعدام امرأة تركية والسجن المؤبد لعشر أخريات أدينوا بالانتماء إلى "داعش"

واتهمت المحكمة جميع الفتيات بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بحسب ما نقلته "السومرية نيوز".

وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار، في بيان نشر يوم الخميس 26.04.2018، إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق 5 مدانات 2 منهن يحملن الجنسية الأذرية و3 أخريات من دولة قرغيزستان لانتمائهن لتنظيم داعش الإرهابي".

وأصدر القضاء العراقي خلال الأسابيع الماضية أحكاما عدة بحق نساء من جنسيات مختلفة بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش".

وفي 21 كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر القضاء العراقي حكما بالإعدام على مواطنة ألمانية من أصول مغربية بتهمة الانتماء لـ"داعش"، في حكم هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق أوروبية.

وتقول الحكومة العراقية إن جميع "الإرهابيين" الأجانب بمن فيهم النساء سيحاكمون وفقا للقانون العراقي.

ووفقاً لوزارة الخارجية الروسية ، فإن هناك 50 إلى 70 امرأة في السجون العراقية، ويفترض أنهن يحملن الجنسية الروسية.