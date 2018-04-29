بالفيديو والصور... حريق ضخم جديد يضرب جدة

نشرت صحيفة "المدينة" السعودية، مقاطع فيديو وصور لحريق ضخم نشب في أحد المراكز التجارية بمدينة جدة.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو، سحابة دخانية هائلة ناتجة عن الحريق، كما تظهر ألسنة النيران وهي تخرج من نوافذ المركز.

ولم يخرج أي تصريح حكومي رسمي من المملكة بشأن الحريق حتى الآن.

ودفعت قوات الدفاع المدني بـ19 فرقة إطفاء وإنقاذ لمكافحة الحريق الذي اندلع بمركز تجاري بحي الأندلس غرب محافظة جدة.

وبحسب الصور والمقاطع المتداولة فقد تمكنت النيران من كامل المركز الذي تصل مساحته إلى 9000 متر.