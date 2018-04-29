بالفيديو والصور... حريق ضخم جديد يضرب جدة

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو، سحابة دخانية هائلة ناتجة عن الحريق، كما تظهر ألسنة النيران وهي تخرج من نوافذ المركز.
صور متداولة للحريق الذي نشب في أحد أحياء جدة
.#جدة #حريق_جدة #صور pic.twitter.com/5Utq6ABU3C— صحيفة المدينة (@Almadinanews) April 29, 2018
ولم يخرج أي تصريح حكومي رسمي من المملكة بشأن الحريق حتى الآن.
#عاجل— صحيفة المدينة (@Almadinanews) April 29, 2018
شاهد.. حريق ضخم في أحد أحياء جدة
.#جدة #حريق_جدة pic.twitter.com/czfZx4ZJIf
ودفعت قوات الدفاع المدني بـ19 فرقة إطفاء وإنقاذ لمكافحة الحريق الذي اندلع بمركز تجاري بحي الأندلس غرب محافظة جدة.
وبحسب الصور والمقاطع المتداولة فقد تمكنت النيران من كامل المركز الذي تصل مساحته إلى 9000 متر.
فيديو🔴— أخبار عاجلة (@News_Brk24) April 29, 2018
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"مدني جدة" يحاول السيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع بسوق تجاري في #جدة.
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.#السعودية pic.twitter.com/4YZqP9CnKK
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