ليبيا: ثلاثة قتلى في سقوط طائرة نقل في حقل نفطي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط أن طائرة نقل ليبية سقطت بعد وقت قصير من إقلاعها، اليوم الأحد، على مدرج قرب حقل الشرارة النفطي.

أودى الحادث بحياة ثلاثة أشخاص عند سقوط الطائرة التي انفجرت في الصحراء على بعد كيلومترين تقريبا من منشآت الحقل النفطي، بحسب رويترز.

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED ليبيا تحظر تصدير النفط للشركات المتعاقدة مع قطر

وكانت شركة أكاكوس النفطية، المشغلة لحقل الشرارة، استأجرت ا لطائرة العسكرية (سي-130) التي قامت بتسليم 18 طنا من إمدادات الطعام والصيانة للحقل الواقع في جنوب غرب البلاد.

وأضافت المؤسسة أن الطيارين ومساعد طيار لقوا مصرعهم في الحادث. وجرى نقل شخص رابع من الطاقم إلى العاصمة طرابلس لتلقي العلاج.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأن أكاكوس اضطرت لاستئجار الطائرة بسبب إغلاق الطريق المؤدي للحقل النفطي فضلا عن الوضع الأمني.

وقالت المؤسسة إنها تحقق في ملابسات الحادث.

يذكر أن حقل الشرارة مهم للمساعدة في تحسين الاقتصاد الليبي، لكن إنتاجه تعطل عدة مرات بعد أن أغلقته جماعات مسلحة واحتجاجات ومشاكل أمنية أخرى.