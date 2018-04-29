السعودية تتوسع في استقدام العاملة المنزلية من 3 دول جديدة

تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، إلى التوسع في فتح المجال لاستقدام العمالة المنزلية من خلال عقد اتفاقيات استقدام مع ثلاث دول جديدة.

وكشفت مصادر لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن من بين الدول الجديدة البوسنة والهرسك الواقعة جنوب شرق أوروبا، وأندونيسيا ودولة أخري أسيوية.

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وكانت وزارة العمل السعودية حددت مع الجانب الإندونيسي رواتب العاملات المنزليات، ويجري العمل حاليا على دراسة رفع قيمتها للعاملات من الفلبين إلى 1700 ريال بدلا من 1500 ريال حاليا.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن وزارة العمل تستهدف استقدام 40 ألف عاملة منزلية من إندونيسيا خلال ستة أشهر، من بدء استئناف الاستقدام فعليا، المقرر أن يكون قريبا، وبراتب شهري قدره 1500 ريال.

وطالب الجانب الإندونيسي بأن تكون عملية استقدام العمالة المنزلية من دولة إندونيسيا عبر عدة مراحل، أولها فتح الاستقدام عن طريق شركات التأجير فقط لمدة ستة أشهر بهدف التأكد من حفظ حقوق العمالة.

ومن المقرر أن يتم تقييم وضع الاستقدام خلال تلك المدة، وفي حال استمر الاستقدام بشكل جيد، وتأكد الجانب الإندونيسي من حفظ حقوق رعاياه، فسيتم فتح المجال لمكاتب الاستقدام، بحسب "الاقتصادية.