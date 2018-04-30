بدء دخول الحافلات إلى بلدتي كفريا والفوعة لإخراج المحاصرين فيهما

بدأت الحافلات بالدخول إلى داخل بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب لإخراج المحاصرين فيهما ضمن الاتفاق الذي يقضي بإخراج الإرهابيين من مخيم اليرموك وتحرير المحاصرين بالبلدتين.