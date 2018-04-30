هنية: يجب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بصورة فورية

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بصورة فورية، يشارك فيها كل الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن حركة حماس ستتخذ مواقف واضحة للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني وتمثيله الحقيقي.

جاءت تصريحات هنية في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يعقد اليوم الاثنين 30 أبريل / نيسان، وتقاطعه معظم الفصائل الفلسطينية، بحسب وكالة أنباء "سما" الفلسطينية.

© REUTERS / Amir Cohen ما حقيقة وجود ضغوط عربية لوقف "مسيرة العودة" في فلسطين

وقال هنية إن حماس ترفض المجلس الوطني"، مضيفا: "القرارات التي تصدر عنه لا تمثل الشعب الفلسطيني، وانعقاده بهذه الطريقة لا تحل أزمة الشرعية التي تعاني منها قيادته".

ولفت هنية إلى أن عددا من أعضاء المجلس الوطني والجبهة الشعبية، رفضت المشاركة في المؤتمر، إضافة إلى حركة حماس والجهاد الإسلامي، مضيفا: "موقفنا الثابت هو استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار".

واعتبر هنية أن الهدف من محاول اغتيال أبو نعيم وتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، هو عرقلة مسيرة المصالحة وتنفيذ حزمة إجراءات عقابية بما فيها مجزرة الرواتب وعرقلة مسيرة العودة وكسر الحصار عن غزة، مضيفا: "المخطط الذي كان يُعد لقطاع غزة خطير جدا".

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس على عقد المجلس الوطني الفلسطيني بدون حضور كل القوى السياسية الفلسطينية جزء من المؤامرة على الشعب الفلسطيني.

وأضاف: " المغزى الحقيقي لعقد المؤتمر الوطني يأتي في إطار المؤامرة على قضية الشعب الفلسطيني"، مضيفا: " يرغب بالحصول على شرعية مضروبة لقيادة منبثقة عن المجلس الوطني والتفرد بالقرار الوطني".