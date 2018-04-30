محاكمة اثنين من "عرب 48" في السعودية بتهمة العمالة للموساد الإسرائيلي

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الاثنين، بمحاكمة اثنين من "عرب 48" متهمين بالتعاون مع جهاز الموساد "الإسرائيلي"، وحضورهما للمملكة بتكليف من الموساد لجمع معلومات لصالحه، والتخطيط للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج