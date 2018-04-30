برعاية روسية... وقف لإطلاق النار بريف حمص الشمالي لمدة 24 ساعة

ذكر موقع "الوطن أون لاين" أنه تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 24 ساعة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في ريف حمص الشمالي عقب جلسة مفاوضات بين وفد روسي وممثلين عن المجموعات المسلحة.

وكان قد وصل إلى معبر "الدار الكبيرة" بمدخل ريف حمص الشمالي في سوريا، في وقت سابق من اليوم الاثنين، وفد من الجانب الروسي بهدف بدء مفاوضات مع المسلحين هناك وفق الشروط التي وضعتها الدولة السورية.

يشار إلى أنه في 19 نيسان/ أبريل الجاري، عقد اجتماع بين القيادة العسكرية السورية في المنطقة الوسطى وممثلين عن فصائل مسلحة برعاية مركز المصالحة الروسي على أطراف بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي.

© Sputnik . HASSAN HASHEM هدنة 4 أيام وسط سوريا برعاية روسية

وحينها تحدث مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي لمدة 4 أيام ابتداء من صباح اليوم الخميس 19 نيسان/ أبريل، ويمتد الاتفاق حتى يوم 22 نيسان نفسه.

إلى ذلك أفاد مراسل "الوطن أون لاين" بأن سلاح الجو السوري يكثف في هذه الأثناء استهدافه لتجمعات التنظيمات الإرهابية في بلدات الرستن وتلبيسة وقرى دير فول والمجدل والزعفرانة والغنطو والحولة بريف حمص الشمالي والشمالي الغربي.

كما تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن تسوية أوضاع 156 مسلحا من تلبيسة والرستن بريف حمص.

وقالت في تقرير لها نشرته أمس الأحد إنه تمت تسوية أوضاع 156 مسلحا من ريف حمص الشمالي بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لاستكمال إنجاز المصالحات المحلية تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية لمختلف المناطق.