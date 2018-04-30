اليمن: احتجاجات الجنوبيين تحاصر مقر إقامة بن دغر في سقطرى

قال مصدر في جنوب اليمن إن عدد من المواطنين بمحافظة أرخبيل سقطرى، قاموا بعمل وقفات احتجاجية، اليوم الاثنين، أمام الفندق الذي يقيم فيه رئيس الحكومة اليمنية التابعة للرئيس هادي "بن دغر".

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن المواطنين رفعوا خلال الوقفة لافتات ضد عودة رئيس الحكومة أمام فندق سمر لاند الذي يقيم فيه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، الذي وصل إلى محافظة أرخبيل سقطرى، مساء يوم السبت الماضي، برفقة عدد من وزراء الحكومة اليمنية.

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وتابع المصدر، طالب المتظاهرين رئيس الحكومة والوزراء بمغادرة محافظة أرخبيل سقطرى، رافضه أي تدشين لمخرجات الحوار في المحافظة.

وأشار المصدر، إلى أن المتظاهرين كشفوا النقاب عن أن المشروعات التي قام رئيس الحكومة بافتتاحها في سقطرى، هى مشروعات قديمة وتم افتتاحها في وقت سابق، وأن تلك المشروعات تم إقامتها بدعم إماراتي ونسبها بن دغر للحكومة اليمنية ليظهر للعالم وكأن الحكومة تعمل بالفعل على الأرض، و"هذا يعد هروبا من فشله في حل المشاكل التي طرحت عليه في الزيارة السابقة".

وشكلت له المشاريع والمنجزات السابقة والتي نفذتها الحكومة الإماراتية في سقطرى منفدا للهروب من الوعود التي وعد بها أبناء أرخبيل سقطرى، في زيارته السابقة، التي لم ينفد منها أي شيء سوى نسب منجزات الآخرين للحكومة التي تعيش من وراء الأزمات التي تفتعلها في البلاد ومنها الحرب الدائرة.

وأكد المتظاهرون أن "هنالك وقفات أخرى سوف تنظم يوميا حتى ترحل حكومة الاحتلال التي يقودها بن دغر، الذي لم يقدم لسقطرى أي شي سواء سفلتت 15 كيلو في العاصمة حديبوه، وهذه أهم منجزاته في الأرخبيل الدي يرفض أبنائه تواجد الحكومة فيه".