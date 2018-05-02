تسجيل
17:15 02 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    مظاهرة للأطباء في الجزائر

    هل يوافق الجزائريون على إلغاء مجانية العلاج مقابل السماح بالإجهاض في المستشفيات الحكومية

    © AFP 2018 / RYAD KRAMDI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    في مقابل اعتراضات واسعة، مررت الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري، بأغلبية ساحقة، مشروع قانون جديد للصحة، يتخوف البعض من تسببه في تحرر الحكومة من مجانية العلاج في المستشفيات الحكومية، ما أثار تساؤلات عن ايجابيات وسلبيات القانون، الذي يفصله عن التطبيق إجراءين فقط.

    صادق المجلس الشعبي الوطني، "الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري "، الاثنين الماضي 30 أبريل/نيسان، على مشروع قانون جديد للصحة، وعقب التصويت، قال وزير الصحة مختار حسبلاوي إن "مشروع القانون يضمن مجانية العلاج كما أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك لكافة المرضى".

    ومن جانبه قال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الجزائري، محمد بو عبد الله، إن القانون يتضمن مادة صريحة تلزم الدولة بمجانية التعليم، في جميع المستويات، ولكل المواطنين، على مستوى أرجاء المملكة، سواء التشخيص، أو العلاج، أو الاستشفاء، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن المادة رقم 12 بالقانون، واضحة ولا تحتمل التأويل ولا يوجد مسؤول يستطيع مخالفتها.

    وكانت جلسة التصويت على القانون داخل المجلس الشعبي الوطني قد شهدت، احتجاج 14 نائبًا معارضا ببهو البرلمان، على إصدار القانون، و رفعهم لافتات مكتوب عليها عبارات ، مثل "القانون خيانة للدولة الاجتماعية لتهديده مجانية العلاج"، وطالب النواب، بسحب القانون وفتح نقاش حوله، مدللين بأن الوضع الاقتصادي لصناديق الضمان الاجتماعي ستجبر المواطن، في حال إقرار القانون على دفع المال لتلقي الرعاية الصحية في المصحات الحكومية.

    وكشف بو عبد الله أن القانون الجديد يتضمن مادة تتضمن إمكانية إلزام المريض بدفع بعض تكاليف الخدمة العلاجية، برقم 384 موضحا أن تلك  المادة هي المتسببة في الجدل حول القانون، حيث تنص على أن "يمكن أن يطلب من المستفيدين من العلاجات تمويل نفقاتهم ضمن أحكام احترام هذا القانون، وإن عدم المساهمة في تمويل نفقات الصحة لا يمكن أن يشكل عائقا أمام الحصول على العلاج، لاسيما في حالة الاستعجال"، وفسر  رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الجزائري، بأن  تلك المادة ليست مستحدثة وإنما موجودة بنفس النص في قانون الصحة الحالي، فضلا عن أن تلك المادة مقيدة بنص المادة 12 التي تلزم بمجانية الخدمة الصحية الحكومية للجميع، موضحا أن الأصل أن الخدمة الصحية في المستشفيات الحكومية مجانية، ولكن وفقا للقانون، في بعض الأحيان غير الطارئة، مثل الإشاعات والفحوصات الطبية، قد يطلب من المريض تسديد جزء من تكاليف تلك الخدمات.

    وأرجع بو عبد الله أسباب الخلاف والجدل الدائر حول تلك المادة، لسوء الفهم، والتخوف من تفسير وزارة الصحة المستقبلي لهذه المادة، موضحا أنه عقب إصدار القانون، من المقرر أن تصدر وزارة الصحة الجزائرية، مذكرة تفسيرية توضح كيفية تطبيق مواد القانون.

    وعن الجدل الدائر حول تضمين القانون مواد تسمح بالإجهاض داخل المستشفيات الحكومية، قال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان إن القانون الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني، قبل يومين، لم يتضمن كلمة إجهاض، وإنما مصطلح" الإيقاف العلاجي للحمل" في حال وجود خطر على صحة الأم من استكمال الحمل، ووجود ضرورة طبية عاجلة للتدخل لإنقاذ صحة الأم، مضيفا أن وزارة الصحة عند تفسيرها لمواد القانون، ستضع ضوابط محددة لتنظيم تلك المسألة.

    وعن المراحل المتبقية أمام قانون الصحة الجديد قبل سريانه، قال رئيس لجنة الصحة إن القانون ينتظر الآن إقراره من مجلس الأمة" الغرفة الثانية للبرلمان"، ثم توقيعه من رئيس الجمهورية وتحديد موعد بدء سريانه.

    الكلمات الدلالية:
    الإجهاض في الجزائر, مجانية العلاج في الجزائر, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركات في مسابقة جمال ملكة ربيع بيلاروسيا - يانا شادرينا
    بيلاروسيا... "ملكة الربيع - 2018"
    الغرب لا يحتاج حتى شهادات أبطال مسرحية الكيمائي على دوما
    الغرب لا يحتاج حتى لشهادات سكان مدينة دوما
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك