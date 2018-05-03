مركز المصالحة: إزالة الألغام من دوما السورية يستغرق 3 أشهر

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الخميس 3 مايو/أيار، أن إزالة الألغام بالكامل من مدينة دوما السورية، والتي تم تحريرها من أيد مسلحي جماعة "جيش الإسلام"، سوف يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر.

دوما — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المركز، للصحفيين: "الآن هناك عملية إزالة نشطة للألغام من المدينة، لغاية هذا اليوم، عثر خبراء الألغام السوريون، على 1.2 ألف لغم و 1.5 طن من المتفجرات و 4 آلاف عبوة ناسفة صناعة يدوية، وسوف يتم تخليص كامل المدينة من الألغام، في مدة تصل إلى ثلاثة أشهر".

© Photo / SANA دمشق تطالب مجلس الأمن بإنهاء تواجد القوات الأمريكية والأجنبية غير الشرعية في سوريا

يذكر أن الدولة السورية كانت قد تمكنت من استعادة السيطرة على نسبة 99 بالمئة من مساحة ريف دمشق، ومع إنجاز المصالحة في بلدات يلدا وببيلا وبيت وسحم ستقترب نسبة السيطرة إلى 100 بالمئة في الأيام القادمة.

وفي تصريح لصحيفة "الوطن" السورية أعلن محافظ ريف دمشق، علاء منير إبراهيم، أنه ستتم تسوية وضع المسلحين الذين يرغبون في المصالحة بينما سيتم ترحيل من لا يرغب في ذلك.

وحول الغوطة الشرقية، كشف محافظ ريف دمشق عن أن عدد الموجودين حاليا في مراكز الإيواء بلغ 42 ألف مواطن من أصل أكثر من 96 ألفا لجؤوا إلى هذه المراكز، مؤكدا أنه وبشكل يومي تتم عودة عائلات إلى مناطقهم.