رئيس البرلمان العراقي يطالب بإطلاق سراح وزير الدفاع في زمن صدام حسين

طالب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الخميس، الجهات المختصة في العراق بإصدار عفو خاص عن وزير الدفاع في زمن النظام السابق سلطان هاشم أحمد.

بغداد- سبوتنيك. وقال الجبوري في كتاب حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مخاطبا رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية:"ونحن مقبلون على استحقاق تاريخي يحدد مستقبل البلاد ويؤسس لمرحلة الإعمار والتعايش والاستقرار، يدفعنا الشعور بمسؤولية التضامن من أجل تحقيق هذا الهدف لدعوتكم كل من موقعه وانطلاقا من صلاحياته الدستورية لإصدار عفو خاص عن السيد، سلطان هاشم، وزير الدفاع العراقي الأسبق بعد تدهور حالته الصحية في السجن، مشيراً إلى أنه "تلقى مناشدة من عائلته مشفوعة برجاء من نخب موصلية مرموقة كبادرة إيجابية تتلاءم مع أهمية وفضيلة شهر رمضان المبارك"، راجيا "أخذ هذا الطلب بعين الاعتبار وضمن حسابات المصلحة العامة".

يذكر أن وزير الدفاع العراقي الأسبق، سلطان هاشم اعتقل، في أيلول/ سبتمبر2003، وتمت محاكمته بعد ذلك على تهم نفاها أثناء جلسات المحاكمة، وتم إصدار حكم الإعدام بحقه.